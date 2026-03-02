02/03/2026 08:50

【中東戰火】機管局兩日累計20班機取消，旅行社取消多個阿聯酋旅行團

《經濟通通訊社2日專訊》受伊朗地區局勢持續緊張影響，多間航空公司航班營運受阻。機場管理局公布，截至昨日下午5時，全日共有12班航班取消；預計今日亦將有8班航班取消。機管局建議旅客直接向相關航空公司查詢最新航班安排。



*國泰暫停中東航線至本周*



國泰航空(00293)宣布延續暫停中東航班安排。其中往返杜拜的客運航班將暫停至本月5日，往返利雅得的航班則暫停至本月3日。此外，原定飛越相關空域的航班亦已調整航道路線。國泰表示，已豁免受影響旅客的重新訂位及更改航點手續費，將密切評估局勢再決定何時恢復相關航線運作。



*旅行社取消多個阿聯酋旅行團*



因應中東多個機場受影響，縱橫遊宣布取消所有3月10日前出發的阿聯酋旅行團，並按旅遊業監管局指引安排退款。縱橫遊常務董事袁振寧表示，目前有一團已於前日出發前往阿聯酋，團員安全無虞，將繼續按原定行程參觀；另有一團正身處杜拜，旅行社正密切留意其情況。



袁振寧透露，平日平均每日有一團前往阿聯酋，加上部分經中東轉機前往東歐及西班牙的團隊亦受影響，估計至少有10團須取消。至於退款安排，他指出機票費用將獲全數退還。