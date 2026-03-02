02/03/2026 08:58

【中東戰火】中東戰事加劇環球市場不確定性，陳茂波：香港有充足預案應對風險

《經濟通通訊社2日專訊》財政司司長陳茂波表示，雖然香港與伊朗的直接貿易及投資往來有限，但中東戰事持續升溫，勢必為環球經濟帶來巨大不確定性。



陳茂波指出，預期金融市場波動將會加劇，資金流向可能更趨波動。他提到，部分地區資金或會尋求避險，選擇流入香港，政府必須做好準備，審慎應對潛在金融風險，強調當局已有足夠預案。他補充，是次衝突短期內亦可能影響金價、油價及國際貿易運輸成本，政府一直密切評估相關風險。



*外匯基金撥款北都，陳茂波：非「所有子彈」放在單一項目*



另外，對於新一份財政預算案提出從外匯基金分兩年撥出合共1500億元，支持北部都會區及其他基建發展，陳茂波解釋，北部都會區佔全港三分一面積，涵蓋大量住宅及商業用地，基建投入龐大。他指外匯基金每年均有盈利，將部分金融投資轉向投資未來發展，是合理調配。



陳茂波預計，北都項目約在4、5年後開始帶來回報。他強調，評估回報不應只看財務收益，北都同時肩負培育新經濟動力及提供重要居住空間的功能。他重申，政府絕非將所有「子彈」集中投放於北都，金融、貿易等傳統優勢產業同樣會獲得資源支持。



談及預算案中的一次性支援措施（俗稱「派糖」），陳茂波表示，推出相關措施須綜合考慮三項因素，包括是否有實際需要、當前的經濟及社會狀況，以及公共財政的承擔能力。(ul)