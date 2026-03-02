02/03/2026 09:10

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 丘應樺指中東局勢衝擊全球經濟，香港需發揮「超級聯繫人」角色

▷ 香港去年進出口增逾15%，今年1月出口增31.8%

▷ 港府預留1億元推動展覽業，計劃引入機械展等新類型 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社2日專訊》商務及經濟發展局局長丘應樺表示，今年本港經濟開局大致穩定，但近日中東局勢升溫，為全球經濟發展帶來新一輪衝擊。他指，需要審慎評估事件對未來全球供應鏈，以及美國會否減息等因素的影響。丘應樺期望局勢能夠盡快穩定下來，並強調香港必須做好「超級聯繫人」的角色，這將為本港帶來正面機遇。*全球加強與中國合作 香港可受惠*丘應樺指出，受當前不穩定因素影響，全球多國正加強與中國的合作。近日多國元首先後訪華，反映國家經濟發展對全球影響力日益增強。他認為，香港可受惠於國家整體經濟發展，透過發揮「超級聯繫人」功能，在跨國供應鏈領域為國家作出貢獻，為香港創造正面機遇。*去年貿易數據亮麗 出口增長逾15%*談及本港貿易表現，丘應樺表示去年數據十分亮麗，進出口錄得超過15%的增長，出口總額達約5200多億元。今年1月份出口數據更增長約31.8%，入口亦增長38.1%，顯示外貿開局勢頭良好。*預留1億元推動展覽業 打造「會展之都」品牌*針對新一份《財政預算案》提出預留1億元推動展覽業發展，建設「香港國際會展之都」品牌，丘應樺透露，將與展覽機構商討合作，期望引入香港從未舉辦過的展覽類型，例如大型機械展、遊艇展或小型私人飛機展等。他強調，過往展覽業佔香港本地生產總值約2.1%，每名來港參展人士每晚平均消費達7000至8000元。預期展覽業可以持續做強做大，為旅遊、餐飲、零售、娛樂及航空等相關行業帶來可觀的經濟效益。協助內地企業出海 推動雙贏局面談及協助內地企業拓展海外市場，丘應樺表示，政府的「內地企業出海專班」正積極研究如何協助內地中小企利用香港優勢「走出去」。團隊正分析不同國家對各類企業的需求，協助內地企業經香港拓展海外業務，涵蓋製造、生產、投資及併購等範疇。他期望企業選擇在香港成立地區總部，從而帶動本地就業和經濟，創造雙贏局面。(ul)