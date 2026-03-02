02/03/2026 08:34

【開市Ｇｏ】美以空襲伊朗油金飆升，OpenAI獲輸血，車企銷量放榜

2026年3月2日【要聞盤點】



1、受通脹數據超乎預期及科技板塊疲弱的雙重打擊，美股周五(27日)遭遇沉重沽壓，三大指數全線下挫並錄得按周跌幅。道指收市跌521.28點，或1.05%，報48977.92點；標指跌29.98點，或0.43%，報6878.88點；納指跌210.17點，或0.92%，報22668.21點。中國金龍指數跌77點。日經期貨截至上午8時02分跌1242點。



2、美國及以色列對伊朗的軍事打擊進入第二天，多名伊朗高官包括最高領袖哈梅內伊喪生。伊朗報復，向以色列及中東美軍基地發射多輪導彈。



3、波斯灣附近多艘油輪遇襲，承擔全球約四分之一的海運石油貿易的霍爾木茲海峽通行幾乎中斷，布倫特原油期貨亞洲早盤一度上漲13%。OPEC+公布4月恢復增產，以應對石油市場波動。



4、美國1月生產者物價指數按月升0.5%，按年增2.9%，均超出市場預期。



5、特朗普政府要求法院延後審理進口商關稅退還程序，退款事宜或陷入拉鋸。



6、美國總統特朗普下令聯邦機構停用Anthropic產品，國防部長宣布其為國家安全供應鏈風險。OpenAI與五角大樓簽協議，在美軍機密網絡部署AI模型。此外，OpenAI完成1100億美元私募融資，投前估值達7300億美元，由亞馬遜、英偉達及軟銀領投，亞馬遜投資500億美元，英偉達及軟銀各300億美元。



7、白宮利用古巴能源危機施壓之際，特朗普表示美國可能「友好接管」該國。



8、中國「兩會」本周開幕，機構預計今年經濟成長目標可能設在4.5%-5%之間，預計政府不會推出強刺激，重點置於科技本土化、擴大消費及建設金融強國。



9、特朗普訪華前一個月，中國外交部長王毅就美以空襲伊朗一事回應稱，「公然擊殺主權國家領導人及鼓動政權更迭不可接受」。



10、香港計劃從外匯基金轉撥1500億港元至基本工程儲備基金，支持北部都會區及其他基建項目，分析擔心此舉可能帶來意外後果。



11、據彭博報道，SpaceX考慮最快3月以保密方式提交IPO文件，估值或超1.75萬億美元。





【焦點股】



石油股：中國海洋石油(00883)、中國石油化工(00386)、中國石油(00857)

- 霍爾木茲海峽幾乎中斷通行，布倫特原油期貨亞洲早盤一度漲13%



金礦股：招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)

- 中東戰火推升現貨金價突破5300美元關口



新世界(00017)

- 中期虧損收窄至37.3億元，不派息



信和置業(00083)

- 中期純利跌15.8%至15.3億元，派息15仙



比亞迪(01211)

- 2月汽車銷量約19.02萬輛按年跌41.09%，惟出口量大增



理想汽車(02015)

- 2月交付新車約2.64萬輛，按年增0.6%



吉利汽車(00175)

- 2月汽車總銷量約20.62萬部，按年增1%



小鵬汽車(09868)

- 2月交付新車15256輛，按年降49.9%



零跑汽車(09863)

- 2月交付量28067輛，按年增11%，重奪新勢力銷量冠軍



蔚來(09866)

- 2月交付汽車2.08萬輛，按年增57.6%



小米(01810)

- 2月新車交付量超2萬輛按月大跌五成，正推進新一代SU7量產



信義玻璃(00868)

- 去年純利27億人幣跌19%，派息21.5港仙升逾1倍



瀾起科技(06809)

- 去年盈利逾22億人幣創新高升58%，收入升50%同創新高



博彩股：銀河娛樂(00027)、金沙中國(01928)、永利澳門(01128)

- 澳門2月博彩收入增4.5%，高於預期



老鋪黃金(06181)

- 據報將迎來今年首次調價，漲幅20%至30%



遊戲股：騰訊(00700)、網易(09999)

- 中國2月批准146款國產及6款進口網絡遊戲



復星國際(00656)

- 擬績後斥最多10億元回購



峰岹科技(01304)

- 料去年純利增近2%，收入增29%







【油金報價】



紐約期油上升7.34%，報美元71.96/桶



布倫特期油上漲8.10%，報美元78.34/桶



黃金現貨上漲1.90%，報美元5379.27/盎司



黃金期貨上漲2.76%，報美元5390.56/盎司