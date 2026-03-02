02/03/2026 09:32
《異動股》美以攻伊期金曾破5400美元，開市金價ETF升3%金礦股齊飆
《經濟通通訊社2日專訊》金價ETF高開約3%；SPDR金(02840)H股現價升3%，報3835元，該股成交約1546股，涉資593萬元；FL二南方黃金(07299)升5.8%，報38.42元；價值黃金(03081)升2.6%，報25.06元；恒生黃金ETF(03170)升3%，報16.84元。
美國在當地時間周六凌晨與以色列聯合攻打伊朗，伊朗當局確認最高領袖哈梅內伊已在空襲中身亡。消息刺激環球避險需求，金價飆升，紐約期金亞洲時段裂口急升，一度重上5400美元上方，按日升超過2%，現報約5330美元，按日升1.63%；現貨金高見5393美元後回落，現報約5330美元，按日升約1%。
金價ETF及金礦股開市齊升；紫金(02899)升2.5%，報46.14元；紫金黃金國際(02259)升2.2%，報239元；招金礦業(01818)升3.2%，報35.6元；山東黃金(01787)升3.9%，報42.82元；赤峰黃金(06693)升4.9%，報41.62元。
現時，恒生指數報26305，跌324點或跌1.2%，主板成交超過127億元。國企指數報8771，跌88點或跌1%。恒生科技指數報5046，跌91點或跌1.8%。
|股份(編號)
|現價(元)
|變幅(%)
|SPDR金(02840)
|3835.00元
|升2.98%
|FL二南方黃金(07299)
|38.42元
|升5.78%
|價值黃金(03081)
|25.06元
|升2.62%
|恒生黃金ETF(03170)
|16.84元
|升3.00%
|紫金(02899)
|46.14元
|升2.53%
|紫金黃金國際(02259)
|239.00元
|升2.22%
|招金礦業(01818)
|35.60元
|升3.19%
|山東黃金(01787)
|42.82元
|升3.88%
|赤峰黃金(06693)
|41.62元
|升4.94%
|靈寶黃金(一百)(03330)
|27.40元
|升1.86%
|潼關黃金(00340)
|4.00元
|升2.30%