02/03/2026 10:08

【ＡＩ】松延動力完成近10億元B輪融資，寧德時代系晨道資本領投

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明2日北京專電》人形機器人企業北京松延動力宣布完成B輪融資。本輪融資由寧德時代系產業投資平台晨道資本領投，國科投資、京國盛基金、九合創投等知名機構跟投，B輪融資規模累計近10億元。目前，松延動力已累計完成了9輪融資並已完成股份制改革。



松延動力稱，晨道資本作為寧德時代系長期深耕清潔能源與智能製造領域的產業投資平台，高度看好清潔能源與人工智能深度融合的長期趨勢。基於對松延動力團隊極強的執行力、領先的技術棧布局、成熟的量產體系及清晰的商業化落地路徑的高度認可，晨道資本此次以領投姿態重磅入局，不僅為松延動力帶來雄厚的資本支撐，更依托其在清潔能源、智能製造領域的深厚積澱，注入產業鏈上下游協同的核心資源，實現產業資源與機器人技術的深度融合。



2月16日晚，松延動力攜多款產品登上央視春晚舞台，與著名藝術家蔡明演出小品《奶奶的最愛》，並展出了1:1復刻蔡明的仿生人形機器人。目前，松延動力是行業內唯一同時建立了雙足人形機器人和仿生人形機器人兩大產品線的企業。