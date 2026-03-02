02/03/2026 12:30

《經濟通通訊社2日專訊》美國及以色列周末對伊朗境內發動軍事打擊，地區局勢升級。中東多國宣布關閉領空，主要機場包括全球最繁忙的國際樞紐杜拜機場持續關閉，全球航空運輸遭受嚴重干擾，加上油價飆升，航空股今早齊急挫，南航(01055)及東航(00670)都插逾半成。另有大行指渣打(02888)及滙控(00005)於當地業務亦會受事件拖累，兩者連同其他銀行股齊下挫。上述股份此前股價表現強勁，可趁機博反彈抑或未宜沾手？*杜拜機場遇襲中東多國關閉領空，國泰暫停中東航線至本周*美國與以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗向波斯灣多國展開報復，衝擊擴及全區域。中東多國關閉領空及杜拜國際機場受到襲擊。杜拜國際機場先前發聲明表示，機場在「一場事件」中受損，並有4名員工受傷。機場管理局公布，截至昨日下午5時，全日共有12班航班取消；預計今日亦將有8班航班取消。國泰航空(00293)宣布延續暫停中東航班安排。其中往返杜拜的客運航班將暫停至本月5日，往返利雅得的航班則暫停至本月3日。此外，原定飛越相關空域的航班亦已調整航道路線。國泰表示，已豁免受影響旅客的重新訂位及更改航點手續費，將密切評估局勢再決定何時恢復相關航線運作。因應中東多個機場受影響，縱橫遊亦宣布取消所有3月10日前出發的阿聯酋旅行團。*中國航空公司免費退改中東機票，伊朗封鎖霍爾木茲海峽油價飆升*另《彭博》報道，中國的航空公司亦採取措施保護乘客，並於昨日推出協調一致的政策調整。國航(00753)和南航表示，客票未使用行程涉及旅行日期為2026年2月28日至年3月15日之間，進出杜拜、阿布扎比、利雅得的航班，可以辦理客票變更或退票，首次操作免收手續費。海南航空、深圳航空和四川航空在內的其他航空公司亦紛紛採取類似措施。相關數據顯示，今年2月中國內地至中東地區主要國家航班量達1259架次，恢復率已遠超2019年。此外，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布，禁止任何船隻通過霍爾木茲海峽，該組織又於昨晚發布公告稱，波斯灣和爾木茲海峽區域的3艘違規美英油輪遭到飛彈襲擊。由於油輪停滯在霍爾木茲海峽，阻礙了全球約五分之一的供應並可能推高油價，今早布蘭特原油期貨一度飆升13%至82.37美元，此後略回落至79美元附近。有機構測算，油價每漲10%，航司利潤承壓約5%。另值得留意，人民幣即期今早開盤急貶逾千點，報6.9630，不過據《路透》最新報道，此舉可能是出現誤觸發，上周五（2月27日）即期匯率收盤報6.8559，目前人民幣即期已反彈至6.8656元。*摩通：渣打中東業務敞口較高其次滙控，料渣打股價大幅回調*而據《彭博》報道，此前摩根大通稱，中東軍事衝突加劇市場避險情緒，預計區域敞口較高的渣打將出現更大幅度的回調，其次是滙控。渣打在該地區的業務敞口達集團資產的2.4%及收入的5.6%，滙控則分別達2%及3.8%業務佔比。而中資銀行因敞口極小與政策靈活性可能跑贏區域同行。不過，報道指，考慮到截至2025年二季度，渣打在阿聯酋約73%的貸款敞口面向政府、公共機構或銀行，認為其信用風險總體可控。而近年來中資銀行在海灣地區的敞口有所上升，但仍不顯著，其在中東地區的貸款僅佔五大國有銀行貸款總額約0.09%。*伍禮賢：航空股明顯受影響不宜博反彈，環球經濟恐受衝擊滙控渣打宜觀望*光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，中東局勢對航空股影響會持續，包括油價上升及航線受影響，而且市場最怕不確定性，始終未知事件影響持續多久，相信航空股股價會繼續受困擾，短期未必可輕易完全消化相關利淡因素影響。總之，對於受事件影響較明確的板塊不宜急於博反彈，三大中資航空股及國泰都未宜沾手。另伍禮賢指，滙控及渣打之前公布的業績及業務都偏強，特別是股市暢旺為其非利息收入繼續帶來強勁增長，不過現時美股期貨及上周末美股於高位都出現較波動情況，而大型銀行股往往與經濟表現密切相關，包括往後的撇帳或者壞的債務，若遇上較波動的經濟周期，對其業務往往會帶來較大影響。市場正觀望中東事件會否對環球經濟產生很大衝擊，特別在高油價情況下，會否令美國減息機率大減，或令美國通脹再回升，這些都是對金融業最大的影響因素，雖然未知影響情況如何，但當有如此機會出現，市場會先行止蝕。大型銀行股也可待局勢較明朗時再買，始終滙控及渣打已累積較大升幅，現價未見回吐特別多，不過，如果沒有伊朗此次事件，對兩者基本面仍繼續看好，但現時其股價料續受市場情緒拖累，不妨先行觀望，關鍵要看市場對行業發展預期。三大中資航空股今早齊急跌，國航半日跌4.86%收報6.46元，南航跌8.5%報5.38元，東航跌7.03%報5.16元，國泰則跌2.92%報13.65元。本地銀行股亦普遍下挫，滙控跌3.46%報142.2元，渣打跌4.33%報189.9元，中銀香港(02388)跌3.92%報43.14元，東亞(00023)跌3.22%報14.73元，大新銀行(02356)跌2.67%報12.76元。撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉