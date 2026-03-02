02/03/2026 16:30

《經濟通通訊社2日專訊》美國與以色列聯軍空襲伊朗進入第3天，霍爾木茲海峽油氣運輸咽喉要道被伊朗封鎖陷入停滯，而全球約五分之一的海運石油和液化天然氣要從該海峽運輸。有分析指，若該路線油輪運輸不能迅速恢復，油價可能飆升至每桶逾100美元。消息刺激國際油價今早於亞洲時段一度飆逾一成，現仍升約9%。金價亦受避險需求推動，紐約期金升逾3%。「三桶油」今日逆市急升，中海油(00883)及中石油(00857)曾齊飆逾半成破頂。即使石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)同意在4月增產，但分析指若航道繼續關閉，新增供應也將無法進入市場，看來油價短期易升難跌，油股或仍有上升空間，應如何部署？*伊朗革命衛隊封鎖霍爾木茲海峽，分析：油價或飆破100美元*美國於周末與以色列聯合空襲伊朗，多名伊朗高官包括最高領袖哈梅內伊喪生，伊朗向以色列及中東美軍基地發射多輪導彈報復。伊朗革命衛隊宣稱任何船隻無權通過霍爾木茲海峽，該油氣運輸咽喉要道陷入停滯。霍爾木茲海峽位於阿曼和伊朗之間，是全球最為重要的石油運輸通道，也是波斯灣和印度洋的唯一海上通道，佔全球20%至30%石油、20%液化天然氣(LNG)運輸量。聯合海上信息中心(JMIC)昨日（1日）已將霍爾木茲海峽的威脅級別上調至最高，並表示在過去24小時內已有三艘油輪遭到襲擊。該機構稱，雖然尚未正式宣布在法律上封閉霍爾木茲海峽，但目前的作業環境顯示該地區存在襲擊風險。過去24小時內，約有110艘船隻通過該海峽，而歷史平均水平為138艘。市場預計中東航運部分險種保費在未來數日內最高將上漲50%，油運價格也大幅上漲。消息刺激國際油價急升，紐約期油於今早亞洲時段自67美元裂口急升，一度逼近75美元關口，現報約73美元，仍大升約9%；布蘭特期油亦高見逾82美元水平，現報約79.9美元，升逾9%(4:30pm)。原油價格分析師Wood Mackenzie認為，如果霍爾木茲海峽的油輪運輸不能迅速恢復，油價可能會超過每桶100美元。高盛則指，天然氣價格可能上漲130%。*OPEC+同意4月每日增產20.6萬桶，僅沙特阿聯酋有閒置產能*美國與以色列對伊朗發動空襲之際，OPEC+昨日公布，原則上同意增加石油產量，4月起每日多20.6萬桶，惟增產幅度未及全球供應量的0.2%。有分析指，OPEC+目前除沙特阿拉伯和阿聯酋之外，幾乎沒有額外閒置產能可增加供應。而這兩個國家在波斯灣航運恢復正常之前，也將難以出口石油。外電又引述消息人士指，利雅得在過去數周已持續增加石油生產和出口，為美國對伊朗的軍事行動作準備。另有分析指，即使OPEC在4月提高產量，如果航道繼續關閉，新增的供應以及閒置產能也將無法進入市場。全球約15%的石油供應和20%的液化天然氣供應可能受到影響。*里昂：地緣政局或使油價短期突破80美元，利好中石油及中海油*里昂發表報告指，上周末圍繞伊朗的地緣政治緊張局勢升級，可能使油價短期內突破每桶80美元。對中國石油企業應屬利好，尤其是中石油及中海油，兩股不僅能提供5%至6%的股息收益率，更可作為低成本的通脹對沖工具。另一方面，近期表現亮眼的中國化工股可能因投入成本上升而面臨壓力。里昂又指，2022年俄烏衝突爆發時，油價曾升至每桶138美元。但本次油價升破每桶100美元的可能性較低，因當前緊張局勢主要局限於伊朗，尚未擴散至其他中東產油國。兩者最大差異在於產油規模：俄羅斯日產原油約1100萬桶，為伊朗日產量（約300萬桶）的三倍多，兩者不宜相提並論。中銀國際則指，由於中東地區突然爆發衝突，油價可能在近期內上漲。霍爾木茲海峽的關閉是關鍵因素，因為它將影響每日1000萬至1200萬桶的原油運輸。然而，投資者應注意，如果當前的危機得到解決，油價將迅速回落，因為石油市場原本就存在明顯的供過於求。長期投資者應考慮在當前緊張局勢緩解時鎖定其在中國石油巨頭的利潤。*伍禮賢：短期重開霍爾木茲海峽機會不大，中海油或見28元中石油再破10元*光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，油股有機會繼續向高位發展，始終從現時局勢來看，短期重開霍爾木茲海峽機會不大，雖然油組提到會增產，但在航道阻塞情況下，亦會增加原油運輸至不同地區的最終成本，油價不易於短期內回落，油股有機會維持於高位運行，中海油及中石油料續有較強勁表現，但此類資產很視乎事件發展變化，很難預測，現時判斷若目前戰事持續，預計油價油股都會繼續向上。伍禮賢預料，中海油短線有機會上試28元，若屬很進取投資者，可作一短周期部署，看此段時間油價有否機會帶動其進一步向上，而今日中海油於A股(滬:600938)升了10%，H股相對落後。中石油則仍有機會升至10元以上，較進取的投資者也可考慮。至於中石化(00386)，始終其受惠油價向上程度不特別大，且成品油仍看內地需求，油價只是其中一個影響其股價因素。中海油今日升5.61%收報26.74元，中石油升4.09%報9.93元，中石化升2.57%報5.59元。其他石油相關股升幅更驚人，山東墨龍(00568)升115.94%報9.35元，聯合能源(00467)升23.08%報0.8元，中石化油服(01033)升34%報1.34元，中海油服(02883)升7.04%報10.8元，百勤油服(02178)升105.63%報0.146元。撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉