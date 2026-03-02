02/03/2026 12:53

【中東戰火】機管局：截至上午10時45分有13航班取消1班延誤，縱橫遊指有兩團約20人在杜拜

《經濟通通訊社2日專訊》美國及以色列對伊朗發動軍事打擊，中東局勢緊張。機管局表示，截至今早10時45分，有13班航班取消，1班航班延誤。



*旅議會:確定所有旅客均安全*



旅遊業議會表示，除滯留當地的旅客外，杜拜、多哈機場是中東的主要轉機樞紐，暫停所有航班亦影響來往歐洲及非洲的航空交通，由於不確定何時可以復飛，暫時難以估計實際受影響旅客及旅行團數目，但確定所有旅客均安全。



*袁振寧：縱橫遊有兩團約20人正在杜拜*



縱橫遊常務董事袁振寧出席電台節目時表示，目前有兩團約20人正在杜拜，原定周三（4日）返港，會安排酒店住宿，亦會按當地政府呼籲，提醒團友盡量不要外出，暫時取消直至3月10日的中東團。



袁振寧表示，迪拜一些景點已關閉，有部分則照常營業，他不鼓勵團友外出，應以安全為先，又指騷亂、暴動或戰爭一般屬於保險不保事項。



他續稱，近日不少人查詢復活節假期旅行團的安排，如保安局發出紅色警示或航班取消，相關旅行團也會取消，但如果有客人因擔心戰爭或局勢問題而希望更改地方，旅行社會與航空公司及當地酒店等商討，是否可以酌情處理。(bi)