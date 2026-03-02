02/03/2026 11:37

【中東戰火】據報百度(09888)蘿蔔快跑及文遠知行(00800)均暫停在阿聯酋或杜拜無人駕駛測試及營運

《經濟通通訊社2日專訊》據行業媒體CnEVpost報道，百度(09888)旗下自動駕駛出行平台蘿蔔快跑(Apollo Go)暫停在阿聯酋無人駕駛的士測試和運營；WeRide文遠知行(00800)已暫停其在杜拜無人駕駛出租車運營，，以配合當地政府安排及確保安全。



不過，報道亦稱，WeRide在阿聯酋阿布扎比，以及沙特利雅德的無人駕駛的士服務目前仍在正常運作。



資料顯示，WeRide文遠知行與網約車平台「Uber」升級戰略合作，並計劃於2027年內在中東地區部署至少1200輛Robotaxi，覆蓋阿布扎比、杜拜和利雅德三大市場；蘿蔔快跑則已在阿布扎比亞斯島啟動面向公眾的全無人駕駛商業化運營，以及透過Uber應用程式在朱美拉(Jumeirah)地區的特定地點提供服務，且計劃夥Uber於本月於杜拜推出全無人駕駛出行服務。(rh)