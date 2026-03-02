02/03/2026 16:14

《經濟通通訊社記者許英略2日報道》中東戰事持續升溫為環球商貿活動因戰事蒙上陰影，其中，霍爾木茲海峽及附近水域有運油輪遇襲，包括迪拜國際機場在內多個中東鄰近機場停飛，阿聯酋航空、卡塔爾航空停航，區內交通物流大受影響。市場有聲音表示，憂慮船公司運費因保險成本上升而加價。承保香港出口商因出口放帳予海外買家而未能收回款項的風險的香港信保局對《經濟通通訊社》表示，到目前為止未有收到出口商或保戶，關於中東政局不穩而提出的查詢及求助個案，但該局提醒出口商，與中東買家進行貿易時應採取適當的保護措施，若出口商已與買家簽訂合同，應與買家溝通，確定其交易是否受到影響，並且釐清交貨安排所涉及的國貿條規(incoterms)，以及買賣雙方應負的責任。另外，如果出口商還未與買家簽訂合同，建議在合同上加上保障條款，清楚列明雙方的責任。信保局稱，會主動與在中東地區有業務往來的保戶聯絡，向相關出口商解釋信保局保單條款及承保範圍，及目前需要注意的事項。*香港出口商投保出口到當地需求不多，續與業界緊密溝通*信保局引述政府統計處數字指，於2025年，香港輸往中東的出口貨值為1336億元，佔當年本港整體出口貨值僅2.5%，因中東地區非香港主要的出口市場，信保局接獲香港出口商投保出口到當地的需求並不多。而伊朗、伊拉克、黎巴嫩、敘利亞及也門等中東國家或地區，部分由於受聯合國制裁，或其國內政治情勢不穩，基於風險考量，並不在信保局的受保名單之內。該局續稱，鑑於中東局勢變化帶來的影響仍有待觀察，信保局會繼續密切關注市場的情況，與業界緊密溝通。