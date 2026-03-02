02/03/2026 17:09

【中東戰火】貿發局：金融及商品市場添新不確定性，或促多國加強與中國合作令香港角色更為重要

《經濟通通訊社記者許英略2日報道》中東戰事持續升溫為環球商貿活動因戰事蒙上陰影，其中，霍爾木茲海峽及附近水域有運油輪遇襲，包括迪拜國際機場在內多個中東鄰近機場停飛，阿聯酋航空、卡塔爾航空停航，區內交通物流大受影響。



香港貿發局接受《經濟通通訊社》查詢時表示，事件為全球局勢、金融及商品市場增添新的不確定性，然而或促使多國加強與中國合作，因此香港作為環球商貿樞紐，其「超級聯繫人」及「超級增值人」角色將更為重要。該局希望事件盡快結束，全球合作可以帶動各國經濟發展。



*去年中東約佔香港總出口的2.5%*



資料顯示，於去年香港與中東地區雙邊貿易1931億元。出口方面，去年中東為香港第7大出口目的地，約佔香港總出口的2.5%。不過，若單計算伊朗則佔香港整體出口微不足道，因伊朗是香港在中東地區共14個國家當中，排名第11的出口目的地，只佔香港出口往中東份額0.16%。