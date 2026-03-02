02/03/2026 14:59

【中東戰火】大新溫嘉煒：對香港經濟衝擊未必很大，維持今年香港經濟增長預測2.6%

《經濟通通訊社記者吳仲賢2日報道》美國和以色列上周六（28日）展開攻擊伊朗行動，轟炸全國多地數百軍事目標，美國總統特朗普表示，對伊朗的軍事行動可能持續四周左右。受伊朗地區局勢持續緊張影響，多間航空公司航班營運受阻，中東戰事持續升溫為環球經濟帶來巨大不確定性。



霍爾木茲海峽及附近水域有運油輪遇襲，大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒向《經濟通通訊社》表示，若霍爾木茲海峽被封鎖，將會對香港貿易產生一定影響，但霍爾木茲海峽可能出口石油比較多，故對香港來說，這不是最主要的貿易貨品類別，故或會有影響，但是未必是相當重大的衝擊。



受伊朗地區局勢持續緊張影響，多間航空公司航班營運受阻，他續指，在空運方面，中東區內都有不少重要機場，可能對於部分經當地轉口的航班也會受到影響，故在航運方面也會有一些影響。



他續指，即時來說對香港的經濟衝擊未必很大，現時對香港經濟最直接影響的主要因素為內地經濟，但認為內地以現時規模也有一定的能力去緩衝相關的影響，並指現時相關事態仍處於比較早期的發展，難以評估不明朗的局勢會持續多久，故暫時該行沒有調整香港的經濟增長的預測和目標，今年香港經濟增長預測維持2.6%。