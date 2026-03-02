02/03/2026 16:33

【中東戰火】景順料股市將短期內下跌，料國防、能源龍頭及黃金礦業股將受惠

《經濟通通訊社2日專訊》關於美以對伊朗襲擊，景順全球研究主管Benjamin Jones表示，認為市場的初步反應可能會偏向避險，但這種情況未必會持續。該行觀點的核心在於除非地緣政治事件對經濟基本面造成實質性的改變，否則市場通常會淡化這些事件的影響。



他指出，該行預期事件發生後股市將短期內下跌，但後續走勢視乎局勢發展而定。該行認為多數影響將透過油價上升而體現。換言之，該行預期能源生產商的表現優於能源消費者。在股票方面，周期及消費板塊或受打擊較大。該行預期國防、能源龍頭及黃金礦業股將從此類地緣政治衝擊中受惠。



他提及，就地區特性而言，該行認為歐洲股市在結構上較美股更容易受能源價格衝擊，原因是其產業能源依賴程度較高，以及對進口油氣的依賴更深。日本也面臨類似情況，多個依賴海外能源的新興市場或面臨風險，但能源生產國的表現或較佳。該行亦注意到，許多亞洲經濟體依賴自中東的進口，這或令本地資產承受下行壓力。



他表示，隨著市場消化新一輪地緣政治不確定性，該行認為黃金與白銀價格可能上升。即使霍爾木茲海峽保持暢通，該行亦預期貴金屬將受惠於上升的不確定性。(bn)