02/03/2026 16:27

免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 全球能源供應短期受干擾,霍爾木茲海峽及紅海運輸暫停

▷ 石油輸出國組織計劃4月日產量增200萬桶

▷ 主要亞洲央行短期維持關鍵政策利率不變 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社2日專訊》安本投資新興市場經濟師Michael Langham表示，假設美國和以色列的空襲持續數日至最多一周。預期伊朗維持導彈和無人機報復性打擊的能力迅速減弱，伊朗政權遭受重創，但仍在堅持支撐，內部反對派亦最終被鎮壓。油價在一周左右後或從高點回落，全球宏觀經濟前景不會受到顯著影響，儘管風險的敏感性有所上升。*全球能源供應受相當嚴重干擾，顯然增加油價上漲風險*他指出，目前看來，所有非伊朗船隻在霍爾木茲海峽的航行都已停止，一些航運公司也暫停了紅海的運輸。因此，至少在短期內，全球能源供應受到的干擾相當嚴重。這顯然增加了油價上漲的風險。石油輸出國組織已宣布計劃在4月將日產量提高200桶，而且關鍵因素在於，特朗普政府在11月美國中期選舉前並不打算引發全球油價波動。他提及，約80%經由霍爾木茲海峽輸送的石油和天然氣都供應亞洲，而中國是伊朗石油的最大買家。最初對市場的影響，可能為美元走強、貴金屬價格上漲，以及能源進口國貨幣承壓。*石油供應中斷，增加印度和中國宏觀經濟前景風險*對中國而言，鑑於其石油儲量估計在10億到15億桶之間，供應中斷對宏觀經濟的影響有限。伊朗每天向中國非國營煉油廠輸送150萬至160萬桶石油，部分可由俄羅斯石油抵銷。風險在於伊朗石油供應中斷或霍爾木茲海峽的供應長期中斷，這將顯著增加印度和中國宏觀經濟前景的風險。他補充，鑑於此次能源價格的最初飆升可能只是暫時的供應衝擊，日本央行應該不會過度關注。事實上，日本央行副行長的演講、行長植田和男的演講，以及3月5日公布的初步工資談判結果，都將導致日元和利率出現更大的波動。即使有油價風險，安本投資對政策利率的看法依然不變，預計未來幾周主要亞洲區內的央行將維持關鍵政策利率不變。(jl)