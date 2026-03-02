02/03/2026 18:53

▷ 唐英年建議推動香港人民幣離岸市場發展

▷ 香港為全球最大人民幣離岸市場

▷ 提議中概股雙幣掛牌及南向通人民幣交易 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社2日專訊》兩會即將舉行，在「十五五」開局之年，全國政協常委唐英年建議進一步推動香港人民幣離岸市場發展，加快人民幣國際化步伐，助力國家建設金融強國。他同時提出健全內地資本市場發展、吸引外資，落實「擴大高水平對外開放」，讓國家建設科技強國。《十五五規劃建議》首次將「加快建設金融強國」寫入國家五年發展規劃，而「十五五」時期經濟社會發展的主要目標之一是「科技自立自強水平大幅提高」。唐英年指出，香港作為國家的國際金融中心，擁有全球最大的人民幣離岸市場，應該把握「十五五」開局之年，主動對接國家「加快建設金融強國」的發展機遇。關鍵是要進一步推動香港人民幣離岸市場發展，加快人民幣國際化步伐。唐英年說，在一國兩制下，香港是國家獨有的「離岸」市場，但香港人民幣資產投資選擇、人民幣股票交易量，和人民幣交易市場基建設施均有空間進一步發展。在國家的「金融穩定和發展的頂層設計」中，「堅持統籌金融開放和安全」的要求下，適當利用香港作為國際金融中心的離岸資本市場，安排內地與國際資金融通和推進人民幣國際化，是走「中國特色金融發展之路」的最佳策略。唐英年相信，國家可以鼓勵香港上市的中概股以雙幣方式掛牌。現時香港股票市場總市值大約50多萬億港元，在港已上市的中概股總市值是約30多萬億港元，市場上有23隻「港幣-人民幣雙櫃台模式」的股票，供應有限。鼓勵中概股可以用人民幣買賣，將大大增加離岸人民幣股票資產選擇，國際投資者可以視這些股票為人民幣資產，為他們持有的人民幣資金作更多元的資產配置。唐英年亦提出加快讓南向通投資者直接用人民幣購買香港股票，讓他們不再承擔港元匯價風險，並容許有作離岸投資的官方機構購買在港用人民幣掛牌的股票，激活人民幣股票的需求及交易量。此舉是國家進一步加快人民幣國際化步伐的重要舉措之一。(bn)