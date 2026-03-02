02/03/2026 11:35
《港元利率》港元拆息全面下跌，一個月拆息連跌兩日報2.36厘
《經濟通通訊社2日專訊》港元拆息全面下跌，而與樓按相關的一個月拆息連跌兩日報2.35518厘，跌5.803基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.52887厘，跌5.476基點。
隔夜息報2.10083厘，跌45.108基點；一周拆息跌27.584基點，報2.13595厘，兩周則跌19.411基點，報2.21768厘。長息方面，六個月拆息跌5.441基點，報2.67851厘，一年期則跌5.94基點，報2.78161厘。
港元匯價今日在7.8244-7.8213之間上落，最新報7.8232。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.10083厘，跌45.108基點；一周拆息跌27.584基點，報2.13595厘，兩周則跌19.411基點，報2.21768厘。長息方面，六個月拆息跌5.441基點，報2.67851厘，一年期則跌5.94基點，報2.78161厘。
港元匯價今日在7.8244-7.8213之間上落，最新報7.8232。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.10083
|-45.108
|一周
|2.13595
|-27.584
|兩周
|2.21768
|-19.411
|一個月
|2.35518
|-5.803
|兩個月
|2.5028
|-7.232
|三個月
|2.52887
|-5.476
|六個月
|2.67851
|-5.441
|一年
|2.78161
|-5.94
資料來源：香港銀行公會