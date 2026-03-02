02/03/2026 13:15

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 科技巨頭未來兩年資本開支預計超1.4萬億美元

▷ 科技公司面臨OpenAI等私人企業競爭

▷ 動量資金比例上升致市場波動幅度擴大 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道2日專訊》普徠仕多元資產部門資本市場策略師Tim Murray就人工智能(AI)及近期市場走勢分享以下觀點。*科技巨頭大幅增加資本投入，需迎戰資金雄厚私人科技公司*資產價格的走勢大致反映了經濟環境、政策轉向以及企業盈利變化。不過，市場本身的結構已經改變。近年動量資金(momentum-driven capital)比例上升，令波動幅度較以往更為放大。市場變化的方向或屬合理，但波動幅度有時或會過大。更值得留意的是，市場或正處於一次結構性轉變之中。自環球金融危機以來的15年間，超大型科技企業享有極為有利的經營條件。在低息環境與數碼化浪潮的推動下，它們既能維持高速收入增長，同時擴大利潤率。這對如此規模的企業而言，實屬罕見。它們以相對較低的資本投入顛覆傳統行業，各自建立鮮明的市場定位，且長時間避過彼此的正面競爭。但這種格局正在改寫。人工智能的軍備競賽，已令行業格局出現根本變化。科技巨頭不再是輕資產營運，而是大幅增加資本投入。市場預期，超大型企業(hyperscalers)未來兩年合計的資本開支將超過1.4萬億美元。與此同時，它們既要互相角力，亦要迎戰資金雄厚的私人科技公司，包括OpenAI、Anthropic及xAI。加上AI技術進展迅速，幾乎所有以資訊為核心的商業模式都可能受到衝擊，行業重組的條件正在累積。換言之，過去15年的領跑企業或迎來更具挑戰的階段。與此同時，為支撐這場前所未見的基建擴張，能源及原材料領域或有機會展開一輪具規模的長周期需求。*板塊與個股間表現差距料擴大，工業、能源及原材料板塊受關注*市場剛經歷一段高度集中的時期，少數龍頭企業長期主導指數表現。若市場正轉向一個競爭更激烈、資本密集度更高、顛覆性更強的新格局，板塊與個股之間的表現差距料將擴大。歷史經驗顯示，這類環境往往較有利於主動型選股發揮作用。從結構層面看，市場環境或正再次回歸更講求選股能力的階段。在行業方面，工業、能源及原材料板塊受到市場關注。一方面，財政與貨幣政策仍提供一定周期支持；另一方面，AI基建投資及全球供應鏈重新布局，正為相關行業帶來結構性需求。周期與結構動力並存，令個別板塊具備一定吸引力。不過，整體而言，多數行業內部分化明顯。當前的關鍵不在於全面避開某些板塊，而是在板塊內精選部署。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。