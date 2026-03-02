02/03/2026 17:47

▷ 美國最高法院裁定特朗普政府緊急關稅措施違法

▷ 統一關稅短期存商品、稅率、期限不確定性

▷ 中國印度印尼受惠，日本韓國新加坡受損 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道2日專訊》東方匯理投資研究院亞洲高級投資策略師姚遠指，隨著美國最高法院裁定特朗普政府的緊急關稅措施違法，全球貿易格局迎來重大變化，中國、印度和巴西等主要出口國成為新局勢下的贏家。預計當下10%（後續可能提升至15%）的統一關稅會維持一段時間，這將有效紓緩中國商品此前承受的高關稅壓力。但如果美國的有效關稅稅率如貝森特所預期最終大致維持不變，則目前的變動僅屬法律基礎的轉換，長遠經濟影響理應有限。然而，具體徵稅商品、稅率水平以及實施期限等短期不確定性，或令短期貿易流動再起波瀾，並進一步拖慢企業投資步伐。*中國印度印尼將受惠統一關稅，日本韓國新加坡受損*對亞洲市場而言，這一轉變猶如一次「重新洗牌」。15%的統一關稅稅率將徹底扭轉原有《國際緊急經濟權力法》制度下的輸贏局面：原本須繳付高關稅的國家（如中國、印度和印尼）將會受惠；反之，原本享有較低稅率優勢的國家（如日本、韓國和新加坡）則會受損。值得注意的是，援引第122條款徵收關稅僅屬權宜之計。待各項301條款調查結束後，不排除美方會追加針對特定國家的關稅措施。隨著新措施陸續推出，亞洲區內的相對「關稅優勢」或將再度轉移。此外，其他曾因《國際緊急經濟權力法》關稅威脅而與美方簽署貿易協定的國家將如何應對，亦構成另一項潛在變數。*看好亞洲新興市場投資機遇，中長期續看好黃金避險作用*在此關稅重新洗牌的背景下，東方匯理繼續看好亞洲新興市場的投資機遇。具體而言，青睞人工智能概念相關的中國、韓國和台灣市場、擁有企業改革主題的日本和韓國，以及新加坡等市場。同時，持續關注基本面向好的地區，包括因結構性優勢而具備長期潛力的印度和越南，以及受惠於高市早苗上台等短期利好因素的日本市場。面對關稅政策調整帶來的市場不確定性，資產配置策略亦需作出相應調整。中長期繼續看好黃金作為避險資產的作用。關稅政策的反覆變化，疊加國際秩序的重新洗牌，加劇了投資者對安全資產的需求。而因為市場對美元資產的熱情明顯降溫，令黃金因而成為應對地緣政治和貿易風險的重要避險工具。在新常態下，傳統的60:40投資組合（股票：債券）或已不合時宜，納入黃金的60:20:20配置（股票：債券：黃金）近年已開始大幅跑贏傳統組合，或更能適應當前充滿變數的市場環境。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。