02/03/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶8點子，報6.9236
《經濟通通訊社2日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9236，較上個交易日跌8點子，較市場預測偏弱約540點，上個交易日報6.9228。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9236
|+8.00
|1歐元/人民幣
|8.1135
|-73.00
|100日圓/人民幣
|4.4123
|-93.00
|1港元/人民幣
|0.8852
|+3.40
|1英鎊/人民幣
|9.2493
|-216.00
|1澳元/人民幣
|4.8724
|-52.00
|1紐元/人民幣
|4.1114
|+96.00
|1新加坡/人民幣
|5.4378
|-110.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9700
|+788.00
|1加元/人民幣
|5.0439
|+173.00
|1人民幣/林吉特
|0.5654
|+14.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2220
|-72.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3287
|+163.00
|1人民幣/韓元
|210.0500
|+115.00