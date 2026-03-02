02/03/2026 08:45

【ＡＩ】中國首個國家級人形機器人與具身智能標準體系發布

《經濟通通訊社2日專訊》人形機器人與具身智能標準化年會於2月28日在北京召開，為工業和信息化部人形機器人與具身智能標準化技術委員會2025年12月成立後的首屆年會。會上正式發布的《人形機器人與具身智能標準體系（2026版）》是中國首個覆蓋人形機器人全產業鏈、全生命周期的標準頂層設計，標誌著相關產業進入規範化發展新階段。



據介紹，體系設有基礎共性、類腦與智算、肢體與部組件、整機與系統、應用、安全倫理六個部分。下一步，標委會將聯合政府機構、行業企業、科研院所、高校，在標準體系框架下共同推進行業標準研制，以標準為引領，推進產業高質量發展。



此外，會上還發布了人形機器人與具身智能重點標準項目清單；發布了推進人形機器人與具身智能產業高質量發展倡議，包括《人形機器人身份管理機制建設合作倡議》《人形機器人與具身智能產業安全發展倡議》，從底層規則建設、產業安全保障等方面，進一步完善產業發展支撐體系。(wn)