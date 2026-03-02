02/03/2026 08:58
【ＡＩ】發改委：存儲芯片價格將延續上漲並向下游傳導
▷ 發改委指存儲芯片價格自2025年9月持續上漲
▷ DRAM及NAND閃存2026年1月價格創2016年新高
▷ 存儲芯片漲價傳導至消費電子終端產品價格
調研反映，截至今年1月，存儲芯片兩大主要產品DRAM和NAND閃存價格均創2016年有數據以來最高。以主流型號為例，1月DRAM(DDR4 8Gb 1G*8)合約平均價格為11.5美元，比上月上漲約24%，比2025年9月上漲約83%；NAND閃存(128Gb 16G*8 MLC)合約平均價格為9.5美元，比上月上漲約65%，比2025年9月上漲近1.5倍。
文章指出，年內來看，在AI服務器算力需求持續增長的帶動下，全球存儲芯片市場供不應求局面仍將持續，存儲芯片價格將延續上漲態勢。存儲芯片價格上漲正逐步傳導至消費電子終端產品。隨著AI應用滲透率提升，消費者對高端化、智能化的消費電子產品的偏好增強，消費升級趨勢明顯，對內存性能的要求更高。廠商通過減配的方式緩解成本上漲壓力的空間有限，上調終端價格將成為普遍趨勢。
另外，受存儲芯片價格上漲及對下游的傳導影響，PPI方面，計算機、通信及其他電子設備製造業分項價格有望止跌企穩，對PPI的拖累作用有所減弱。CPI方面，疊加提振消費政策效果持續顯現，通訊工具分項價格將繼續回升。(wn)