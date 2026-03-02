02/03/2026 15:04

【中東戰火】摩通：霍爾木茲海峽若關閉逾25日，中東石油商將被迫停產

《經濟通通訊社2日專訊》隨著上周末美以襲擊伊朗引發中東多地戰火，國際油價在周一早間大幅飆升了約8%。摩根大通發表報告稱，如果不斷擴大的衝突導致霍爾木茲海峽實際關閉超過25天，中東的主要石油生產商可能被迫停產。分析師在報告中指出，「超過這個時間點，儲油能力的限制就將迫使生產進入強制關停狀態。」



全球約有五分之一的石油及液化天然氣必須經由霍爾木茲海峽運輸，目前，通過霍爾木茲海峽的油輪運輸已基本停滯。國際油輪交通監測系統實時數據顯示，霍爾木茲海峽周邊海域油輪航行速度已普遍降至零，大量船只停航避險。據摩根大通的估算，2月28日經由該航道的出口量已降至約400萬桶，幾乎全部為伊朗原油，而平常的每日出口量約為這個數字的四倍。



報告並指，雖然沙特阿拉伯和阿聯酋等國家可以通過管道，將部分石油輸送到替代的海上航線，但總量有限。海灣地區七個產油國總共擁有約3.43億桶可用的陸上原油儲存能力，相當於22天無法外運的產量可以被存儲。此外，海上儲存設施能夠提供少量的額外緩沖空間，目前海灣地區約有60艘空置油輪，可儲存約5000萬桶原油，能夠延長三到四天的生產運營。(wn)