02/03/2026 08:43

【中東戰火】外交部：有中國公民受傷，勿赴伊朗周邊軍事衝擊地區

《經濟通通訊社2日專訊》中東局勢升級，以色列與美國聯手攻擊伊朗多地。中國外交部3月1日表示，已有中國公民在襲擊中受傷，部分臨時旅行人員滯留當地。《新華社》同日報道，18名中國公民當日從伊朗經阿塞拜疆南部阿斯塔拉口岸撤離。



中國外交部提醒中國公民密切關注形勢變化，暫勿前往伊朗周邊受到軍事衝擊的國家和地區。已在上述國家和地區的中國公民進一步加強自身安全防範，避免前往軍事設施、遊行集會等敏感區域。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫中國駐當地使領館尋求協助。



《新華社》報道，當地時間3月1日下午約2時30分許，撤離伊朗人員開始從阿斯塔拉口岸陸續進入阿塞拜疆境內。當地時間4時30分許，中國駐阿塞拜疆大使館安排的大巴搭載著首批入境的中國公民駛離口岸。據使館介紹，這些撤離人員將被轉送至阿塞拜疆首都巴庫。(ry)