02/03/2026 15:50

【兩會在即】巴克萊：中國可能在全國人大會議期間降息降準

《經濟通通訊社2日專訊》中國將於3月5日召開一年一度的全國人大會議。巴克萊指出，決策層可能會在人大會議期間透過降息降準來增加貨幣寬鬆。



Jian Chang等經濟學家在報告中指出，過去幾周公布的PMI、CPI和民間信貸需求等數據弱於預期，可能會引發更多貨幣寬鬆政策，例如在全國人大會議期間下調存款準備金率50個基點或政策利率10個基點。



人行曾經在全國人大會議召開前、於2016年2月29日宣布將存款準備金率調降50個基點。巴克萊預測，第一季政策利率將下調10個基點，存款準備金率將調降50個基點。



另外，報告預計中國將把2026年GDP增長目標下調至4.5%-5.0%，同時維持預算赤字在GDP的4%左右。(ry)