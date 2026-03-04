02/03/2026 10:59

【兩會在即】政協委員劉永好：建議向全民無差別發放消費券，取消行業、品類限制

《經濟通通訊社2日專訊》全國兩會召開在即。全國政協委員、新希望集團董事長劉永好關注消費問題，他提交了《關於完善消費券發放政策，進一步釋放全民消費潛力的提案》。



劉永好表示，提振消費是2026年的首要任務。消費券作為短期刺激的有效手段已普遍實行，但存在「重大宗輕小微」的結構性偏差，中低收入群體、靈活就業人員獲得感不強，街邊小店、農貿市場等民生末梢受益有限。



劉永好建議，借鑒馬來西亞等國經驗，以身份證為依據向全民無差別發放消費券，取消行業、品類限制，推行「通用型消費券」。由具備資質的全國性金融機構（如：中國銀聯）牽頭、委託科技金融機構實施公益性發放和核銷。按14億人每人500元（人民幣．下同）測算共發放7000億元，可拉動消費近2萬億元，支撐1400萬個三產就業崗位。(jq)