02/03/2026 15:49

【兩會在即】何小鵬：推動自動駕駛技術從L2跨越到L4完善法規與管理政策

《經濟通通訊社2日專訊》在今日下午的小鵬第二代VLA媒體體驗日活動中，全國人大代表、小鵬汽車(09868)創始人何小鵬公布了自己的2026兩會建議：加快推動自動駕駛技術從L2跨越到L4完善法規與管理政策。其認為，L3始終是「中間態」。



在此之前，小鵬汽車公布了測試團隊在工廠內部的Robotaxi測試視頻。搭載小鵬第二代VLA的小鵬GX已可在主駕無人、園區無圖的狀態下，完成園區內的原地起步、自主行駛、靠邊臨停、接客再起步等完整操作。



小鵬汽車自動駕駛產品高級總監袁婷婷介紹稱，搭載小鵬第二代VLA的車型已經通過了第三方的場地測試，獲取了廣州智能網聯汽車道路測試許可，目前正在進行常態化L4公開道路測試。她還表示，第二代VLA的量產已經近在眼前。



何小鵬曾在今年2月發文稱，汽車和AI正式進入跨域融合的大時代，智能座艙和智能駕駛會技術合流組成超級智能體。小鵬長期深耕於物理AI領域，既投入物理又投入AI，既投入算力又投入數據，所以小鵬有巨大的機會和信心能夠成為中國第一家抓住自動駕駛「DeepSeek時刻」的公司。(jq)