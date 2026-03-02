02/03/2026 18:04

《神州金融》多家銀行發布貴金屬市場風險防範提示，建議投資者理性參與交易

《經濟通通訊社2日專訊》內地多家銀行緊急發布貴金屬市場風險防範提示。工商銀行(01398)(滬:601398)今日表示，鑑於近期國際地緣政治風險加劇，貴金屬市場價格波動顯著上升，建議投資者密切關注市場變化，加強風險防範，理性參與交易，守護資產安全。



同日，郵儲銀行(01658)(滬:601658)也提示，近期國內外貴金屬市場價格波動劇烈，不確定因素顯著增多。該行在公告中提示黃金積存金、實物貴金屬業務相關客戶，在審慎評估自身財務狀況及風險承受能力的基礎上，理性投資、合理配置、避免追漲殺跌，密切關注貴金屬行情變化，控制持倉規模。



光大銀行(06818)(滬:601818)亦提醒投資者關注市場變化，提高貴金屬業務的風險防範意識，合理控制倉位，及時關注持倉情況和保證金餘額變化情況，理性投資，守護自身財產安全。(jq)