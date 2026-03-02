02/03/2026 08:39
【聚焦數據】中國1月FDI為920.1億元同比跌5.7%，新設外資企業數升25.5%
《經濟通通訊社2日專訊》商務部公布，2026年1月，實際使用外資金額920.1億元（人民幣．下同），同比下降5.7%，新設外資企業數大幅上升25.5%至5306家。
從行業看，製造業實際使用外資260.9億元，服務業實際使用外資640.4億元。高技術產業實際使用外資337.5億元，同比增長0.6%，佔全國實際使用外資的36.7%，較去年同期提升2.3個百分點。其中，研發與設計服務、計算機及辦公設備製造業、電子及通信設備製造業實際使用外資分別增長175.1%、82.4%、3.7%。
從來源地看，德國、瑞士、新加坡實際對華投資分別增長86.6%、57.4%、10.9%。(ct)
