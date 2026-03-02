02/03/2026 11:04

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.3150 -0.30 1周 1.4660 -3.40 2周 1.5140 -0.60 1個月 1.5500 +0.00 3個月 1.5678 -0.01 6個月 1.5820 -0.26 9個月 1.5910 -0.35 1年 1.5994 -0.46

《經濟通通訊社2日專訊》人民銀行公布，今日進行190億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放190億元。上周六(2月28日)為內地調休工作日，人行開展1160億元7天期逆回購操作，利率仍為1.40%，投標量繼續與中標量相同；因無逆回購到期，公開市場單日等額淨投放，春節後首周則累計淨回籠6114億元。本周公開市場共15250億元逆回購到期，其中周一無逆回購到期，周二至周五分別到期5260億元、4095億元、3205億元、2690億元。此外，周五還有1萬億91天期買斷式逆回購到期。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)除1個月不變，其餘跌，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)