02/03/2026 09:39

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市急貶1071點子，報6.9630

《經濟通通訊社2日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.9236，較上個交易日跌8點子，較市場預測偏弱約540點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開1071點子，報6.9630，上個交易日即期匯率收盤報6.8559。



市場人士稱，隨著中國人行將遠期售匯風險準備金率降至0，遠期售匯需求料上升，這有利於市場供需平衡，另外地緣局勢推高美元，也會部分施壓人民幣匯率。當然人民幣整體偏升格局短期難改，逢高結匯仍是本月的主要思路。



中金公司外匯團隊最新月度展望認為，伊朗地緣風險等非基本面因素短期內可能對美元匯率有一定提振。考慮到人民幣資產對市場或繼續存在一定的吸引力，而在貨幣當局釋放較強穩匯率政策的信號後，匯率升值速度大概率趨於放緩，進而更偏向於呈現有漲有跌的雙向波動態勢。(jq)