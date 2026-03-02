02/03/2026 16:39

【聚焦人幣】人幣即期開市價修正為6.8710，收報6.8855跌296點子，創逾兩周低

《經濟通通訊社2日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8855，較上個交易日4時30分收盤價跌296點子，兩連跌，創2月13日以來逾兩周新低，全日在6.8645至6.8870之間波動。



值得關注的是，人民幣即期今早低開1071點子，報6.9630。據《路透》報道，這可能是出現誤觸發。今日12:01，《路透》系統顯示，人民幣即期開市的價格由6.9630變為6.8710。一外資行交易員稱，「美元/人民幣6.9630的成交可能是錯價，短期受政策和地緣局勢影響，美元/人民幣小幅調整，不過人民幣還是有升值空間的。」



離岸人民幣兌美元(CNH)現升221點子，報6.8846。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9236，較上個交易日跌8點子，較市場預測偏弱約540點。



市場人士指出，地緣緊張局勢升級推高避險情緒，亞洲股市和亞幣多承壓，另外中國人行淡出逆周期政策也助力緩和人民幣升勢，不過人民幣偏升走勢短期料難改，逢高結匯仍是短期的操作思路。



招商銀行金融市場部最新觀點指出，中國人行仍有更多工具應對匯率過快升值，預計市場需要經歷階段性的盤整消化，人民幣匯率後續有望重回溫和、漸進升值節奏。(jq)