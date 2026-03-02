02/03/2026 12:08

【中東戰火】分析：即使伊朗轉向西方，中國仍會延續貿易夥伴關係

《經濟通通訊社2日專訊》美國和以色列對伊朗開戰，外界關注在伊朗局勢動盪下，中國作為伊朗石油最大買家和貿易夥伴的關係是否受影響。《南華早報》今日引述分析指出，即使德黑蘭現時轉向西方，北京對伊朗下任領導層仍會採取務實的態度。



報道引述上海外國語大學中東研究所學者文少彪表示，美、以可能會積極推動伊朗走向「親西方」路線，但即使如此，中國憑著其經濟影響力，也能確保可以延續與伊朗的經濟夥伴關係，「如果伊朗轉型為開放型經濟，就不會拒絕與中國進行貿易。此外，如果（伊朗）建立親西方政府，美國隨後解除對伊朗的制裁，實際上會促進中國在伊朗的投資」。



報道並引述不具名的中國駐中東前外交官指，無論政治局勢如何變化，北京憑著其經濟影響力，仍會維繫與德黑蘭的關係。該外交官稱，這源於中國巨大的石油需求、強勁的貿易、投資和製造業的能力，以及無條件發展經濟夥伴關係的意願。



英國艾克斯特大學中伊合作計劃研究負責人吉塞利(Andrea Ghiselli)亦認為，伊朗領導層的變動不會成為「中伊關係的重大障礙」，因為「中國在這類問題上非常務實」。(sl)