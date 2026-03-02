02/03/2026 15:17

▷ 字節PICO將發布OS 6操作系統及Project Swan XR產品

▷ OS 6支持多任務協作與多種交互方式

▷ Project Swan搭載MicroOLED屏及自研雙芯片架構 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社2日專訊》據《IT之家》報道，字節跳動PICO-XR今日正式預告下一代空間操作系統PICO OS 6，並宣布將在今年推出全新XR旗艦產品Project Swan（內部代號）。據PICO方面介紹，此次PICO OS 6並非一個常規版本更新，而是對空間操作系統的底層重構。針對XR行業長期存在的生產力效率與沉浸式體驗相互割裂的痛點，新系統實現了空間多任務的升級，用戶可在協作處理複雜3D模型的同時，保持瀏覽器等2D應用活躍，並將內容無縫懸浮於實體桌面之上，同時還支持眼手、手勢、手柄、鍵鼠等多種交互方式。至於全新旗艦XR產品Project Swan，將搭載新一代MicroOLED顯示屏（像素密度接近 4000PPI，約為智能手機的9倍），光學方案能實現平均40PPD，中心最優區域超45PPD。PICO還自研了一塊混合現實芯片，集成多種計算單元，通過芯片級感知與成像引擎，可對多個傳感器的數據進行低延遲的解析與融合。PICO表示，其實現了超高畫質、精準定位、穩定眼動手動追蹤，並且整個系統的端到端延遲只有12毫秒。Project Swan採用獨特雙芯片架構，通過自研芯片與旗艦芯片協同工作，CPU與GPU的性能較上一代提升一倍以上，號稱「進一步打破XR設備性能瓶頸」。目前PICO官網已開啟「PICO全球先鋒體驗計劃」，招募全球XR用戶參與Project Swan和PICO OS 6的封閉測試。(sl)