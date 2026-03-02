02/03/2026 15:44

《中國要聞》中國黃金20克金條被指摻金屬「錸」，客服：涉事分店為加盟店

《經濟通通訊社2日專訊》據內媒報道，湖南岳陽王先生近日在中國黃金(滬:600916)門店以19380元人民幣購買了20克金條，打算結婚打「三金」，而到打金店打金時，肉眼檢查、剪開金條檢查都沒問題，但製作期間卻發現有雜質，懷疑摻假，經儀器檢測後發現含有錸粉。王先生根據金條上的出品編號，在中國黃金微信服務號上查詢，卻查不到任何資料，王先生於是報警，並在警察陪同下去到中國黃金門店索取正規進貨憑證，惟門店無法提供。



對此，中國黃金客服回應稱，涉事編碼暫未錄入系統，涉事門店為加盟店，中國黃金售賣的黃金都是統一採購供貨，進貨記錄、台帳暫時不了解。目前，當地市場監管部門已介入調查。



內媒引述青島資深黃金行業從業者表示，金屬「錸」的密度與黃金非常接近，且同樣耐腐蝕、熔點極高，用常規的「掂重量」和「燒一下」的方法難以分辨，因此被稱為「完美假金」之一，最可靠的檢測方式是尋求專業機構，或者去使用專業設備的正規金店，採用X射線熒光光譜儀，幾秒鐘就能準確測出表面所有元素的含量。(sl)