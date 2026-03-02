02/03/2026 15:46

【中東戰火】中國外交部：一名中國公民德黑蘭遇難，逾3000公民撤離伊朗

《經濟通通訊社2日專訊》美以伊戰事持續，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，日前在伊朗首都德黑蘭的一名中國公民在軍事衝突中受到波及，不幸遇難。中方對遇難同胞表示哀悼，對遇難者家屬表示慰問。外交部已經指導駐伊朗使館為涉事人員及家屬提供協助。



毛寧又指，截至北京時間3月2日，已經有3000餘名中國公民自伊朗撤離，中國駐伊朗周邊國家的使領館已經派出工作組接應，為自伊朗撤離的中國公民提供協助。考慮到伊朗當前嚴峻的安全形勢，中方再次鄭重提醒，在伊朗的中國公民加強自身防範，盡快安全撤離。如需協助，請聯繫中國駐伊朗使領館。



毛寧並批評，美國和以色列未經聯合國安理會授權，對伊朗發動軍事打擊，違反國際法。中方對戰事外溢波及周邊國家深表關切。中方認為海灣各國的主權安全和領土完整也應得到充分尊重。中方敦促各方停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延。



就伊朗最高領袖哈梅內伊被刺殺，毛寧表示，襲擊並殺害伊朗最高領導人，嚴重侵犯伊朗的主權安全，中國堅決反對在國際關係中使用武力。



毛寧強調，中方願同國際社會共同努力，積極勸和阻戰，推動通過對話談判解決問題，維護中東和世界的和平穩定。(sl)