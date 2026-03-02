02/03/2026 11:23

《匯海威言－毛偉廉》中東戰火再起，預期戰事短期內結束

《匯海威言》美國與以色列於上周六（2月28日）對伊朗發動導彈攻擊，伊朗最高領袖哈梅內伊在空襲中喪生；伊朗其後報復，以導彈襲擊多個中東美軍基地，令中東戰火再度燃起。雖然預計金價將受地緣局勢帶動而進一步上升，但筆者認為戰事未必持久，黃金持有者須留意，一旦局勢稍為降溫，獲利平倉或將再次湧現。



為何認為這場戰爭不會持久？因特朗普在2024年競選時的核心口號是「結束戰爭」，而非開啟戰爭。他的「MAGA」理念向來是反對海外軍事干預，希望政府聚焦國內經濟和通脹。開戰首日，就有極右翼輿論領袖直指這違背了投票給他的初衷。11月的中期選舉關乎國會控制權，歷史證明，選民更關心的是「錢包」問題（通脹及物價），而非海外戰事。若戰爭導致油價飆升、經濟動盪，通脹被推高，共和黨恐將失去選票，或導致特朗普提前成為「跛腳鴨」總統。特朗普是商人出身，因此一切以利益先行，目前美國外債已接近39萬億美元，財赤已達1.775萬億美元（截至2025年9月底），持久戰意味著龐大的財政負擔與資金流失，而且多年來美國的眼中釘（哈梅內伊）已死亡，軍事行動目的已達，故相信他不會讓戰爭持久地打下去。



投資者應注意，近期黃金的投機參與者大增，一旦戰事稍為降溫，或會導致回吐速度比上升快，故時刻要做好風險管理。



*本周黃金技術分析*



截至完稿時，美國與以色列和伊朗之間仍持續互相以導彈攻擊，地緣局勢高度緊張，市場避險情緒強烈。預料金價在周一（2日）開市時有機會再度出現裂口高開。



現貨金於周五（2月27日）收報每盎司5277美元，逼近全日高位5279美元，單日上升近113 美元。市場早已擔憂中東局勢或於周末爆發衝突，而事實亦如預期所發生。



從技術面觀察，日線圖RSI僅為61，顯示金價仍具相當的上升空間，並未進入超買區域。



上方阻力：

第一阻力為5451美元（1月30日高位），若能有效突破此水平，金價或進一步挑戰歷史高位5595美元（1月29日高位）。



下方支持：

第一支持為5094美元（2月24日低位），若下破，下一目標或指向4842美元（2月17日低位）。



*本周重要經濟數據*



周五（6日）

20:30：美國1月零售銷售，預測為-0.3%，前值為0%。

21:30：美國2月非農業新增職位，預測為增加5.8萬個，前值為增加13萬個。

21:30：美國2月失業率，預測與前值同樣是4.3%。



*本文撰於2026年3月2日上午1時10分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。