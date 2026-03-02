02/03/2026 08:49

【中東戰火】若波斯灣油輪運輸不能迅速恢復，油價或超每桶100美元

《經濟通通訊社2日專訊》受美伊衝突影響，霍爾木茲海峽油氣運輸咽喉要道陷入停滯，而全球約五分之一的海運石油和液化天然氣要從該海峽運輸。



Wood Mackenzie認為，如果霍爾木茲海峽的油輪運輸不能迅速恢復，油價可能會超過每桶100美元。高盛則指出，天然氣價格可能上漲130%



Wood Mackenzie煉油、化工和石油市場的高級副總裁Alan Gelder表示，如果伊朗政府選擇與美國合作，出口運輸最快也需要幾周時間才能恢復。



即使OPEC在4月提高產量，如果航道繼續關閉，新增的供應以及閒置產能也將無法進入市場。全球約15%的石油供應和20%的液化天然氣供應可能受到影響。



此外，高盛分析師Daan Struyven等人在報告中表示，如果途徑霍爾木茲海峽的航運中斷一個月，歐洲天然氣價格以及亞洲現貨液化天然氣價格可能上漲130%，至每百萬英熱單位25美元。



如果中斷超過兩個月或更長時間，歐洲天然氣價格可能會被推高至每百萬英熱單位35美元。(rc)