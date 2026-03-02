02/03/2026 11:42

【中東戰火】伊朗持續擴大報復，美軍至少3死5傷

《經濟通通訊社2日專訊》美國總統特朗普表示，對伊朗的轟炸行動將持續至達成目標為止。同時，美軍公布三名美軍官兵喪生，另有五人受到重傷，伊朗也對以色列和該地區其他美國盟友進行了致命打擊作為報復。



隨著周一亞洲市場開盤，早期跡象表明，投資者紛紛湧向安全區。美元大幅上漲，瑞士法郎兌主要貨幣小幅走高，澳元和南非蘭特則領跌風險敏感貨幣。



周日（1日），戰火蔓延至整個中東地區，伊朗向多個駐有美國軍事設施的國家發射多枚飛彈。伊朗的飛彈擊中了以色列特拉維夫的建築物，沙特阿拉伯、卡塔爾、巴林和科威特的防禦系統則攔截來襲的飛彈。伊朗稱，在針對他們的攻擊中，已有超過200人喪生。



阿聯酋亦宣布，阿布扎比證券交易所和杜拜金融市場將於周一和周二休市。(rc)