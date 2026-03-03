03/03/2026 17:02

《外圍焦點》紐約及堪薩斯城聯儲總裁發表演講，歐元區公布CPI

《經濟通通訊社3日專訊》美國總統特朗普警告伊朗，空襲有可能持續約四周。美股昨日走勢反覆，大市早段曾因中東地緣政治恐慌而大幅下挫，但隨著油價自盤中高位回落，加上投資者趁低吸納科技股與軍工板塊，成功帶動納指及標指倒升收市，道指則僅錄得小幅下跌。道指收市跌73.14點或0.15%，報48904.78點；標普500指數升2.74點或0.04%，報6881.62點；納指升80.65點或0.36%，報22748.86點。港股方面，恒生指數收市報25768，跌291點或1.1%，成交3705億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:25pm，歐盟執委會主席馮德萊恩在歐洲投資銀行論壇上發表講話。10:55pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在美國信用合作社協會主辦的會議上發表演講。11:10pm，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德將在丹佛都會執行俱樂部就貨幣政策與經濟展望發表演講。4日凌晨12:55am，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利參加2026年彭博投資大會的對話活動。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布2月消費者物價指數，月率料由下滑0.6%改善至升0.5%，年率升幅料維持於1.7%。(wa)