03/03/2026 07:50

▷ 道指早段跌近600點，收市跌0.15%

▷ 軍工股、原油、黃金及美元匯率上漲 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社3日專訊》美國總統特朗普警告伊朗，空襲有可能持續約四周。美股周一（2日）走勢反覆，大市早段曾因中東地緣政治恐慌而大幅下挫，道指早段一度因市場恐慌急瀉近600點。但隨著油價自盤中高位回落，加上投資者趁低吸納科技股與軍工板塊，成功帶動納指及標指倒升收市，道指則僅錄得小幅下跌。道指收市跌73.14點，或0.15%，報48904.78點；標普500指數升2.74點，或0.04%，報6881.62點；納指升80.65點，或0.36%，報22748.86點。*中東戰火刺激軍工股買盤*板塊表現方面，地緣衝突直接刺激國防軍工股買盤。雷神技術(US.RTX)股價均上揚4.7%，洛歇馬丁(US.LMT)亦升2.8%。科技股同樣表現亮眼，英偉達(US.NVDA)股價升近3%，微軟(US.MSFT)亦錄得逾1%升幅。市場對原油供應中斷的恐慌刺激期油大升，紐約期油價格大幅抽升至每桶約71.22美元，升幅逾6%，而布蘭特期油亦強勢攀升至每桶約78.12美元，大升7.1%。此外，傳統經濟受惠股如卡特彼勒(US.CAT)及一眾銀行股，亦在午市跟隨大市回穩。能源板塊則跟隨油價造好，埃克森美孚(US.XOM)與雪佛龍(US.CVX)雙雙錄得逾1%升幅。紐約期金報每盎司5343美元，升1.8%。現貨黃金表現同樣搶眼，一度飆升至5419美元水平，日內報每盎司5336美元，升1.1%。美匯指數展現強勁升勢，盤中大幅攀升約1%，指數成功突破98心理關口，最高觸及98.75, 日內報95.54。美元兌日圓維持強勢上漲動能，日內報157.28，升0.8%。歐元兌美元匯率報約1.169，下跌1%。(jf)