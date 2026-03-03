03/03/2026 08:01

【中東戰火】伊朗全面封鎖霍爾木茲海峽，紐約期油急升逾6%

《經濟通通訊社3日專訊》美伊戰事踏入第四日，伊朗周一（2日）全面封鎖霍爾木茲海峽，全球能源供應面臨重大威脅，國際原油市場出現大幅波動。



紐約期油價格大幅抽升至每桶約71.22美元，升幅逾6%，而布蘭特期油亦強勢攀升至每桶約78.12美元，大升7.1%。



伊朗革命衞隊高級顧問賈巴里透過官方媒體發表強硬聲明，宣布霍爾木茲海峽已經正式關閉。他嚴厲警告，駐守當地的革命衞隊海軍及軍隊將會點燃並攻擊所有企圖穿越該海峽的船隻，誓言不讓任何石油駛離海灣地區。



花旗集團分析師Max Layton表示：「在我們的基準情景下，至少在未來一周，布蘭特原油將在每桶80至90美元區間交易」。摩根士丹利將第二季度布蘭特價格預測從每桶62.50美元上調至80美元。(jf)