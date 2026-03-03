03/03/2026 15:45

【中東戰火】美國駐沙特大使館遇襲後關閉，建議國民自行避險

《經濟通通訊社3日專訊》美國駐沙特阿拉伯利雅得大使館表示，因使館設施遭襲擊，周二（3日）所有領事預約均已取消。



當天清晨，使館疑似遭伊朗方面無人機襲擊。沙特國防部稱襲擊造成「輕微火勢與少量物資損失」。一名知情消息人士表示，目前暫無人員受傷報告。



使館在X平台上寫道：「我們建議在沙特境內的美國公民繼續就地避險。」



此外，美國駐以色列大使赫卡比表示，在以色列的美國公民「離境選擇非常有限」。他在X發文稱，美國大使館「目前無法撤離或直接協助美國公民離開以色列」。



他建議希望離境的人乘坐由以色列旅遊部運營的長途巴士前往埃及塔巴(Taba)，再從當地或開羅搭乘航班離開。(jf)