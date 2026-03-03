03/03/2026 14:33

【中東戰火】伊朗戰事重燃通脹威脅，全球政府債券市場前景蒙上陰影

《經濟通通訊社3日專訊》中東戰事重新引發金融市場對通脹的擔憂，全球債券剛剛取得自疫情爆發以來最好的年度開局，如今前景卻蒙上陰影。



從悉尼到東京的投資者自周一（2日）以來一直在拋售政府債券，為中東地區可能曠日持久的衝突將推高油價，並加劇通脹做準備。這些擔憂正在削弱固定收益資產的避險吸引力，美國、日本、澳洲、新西蘭和韓國等國國債本周均下跌。



麥格理銀行策略師Gareth Berry表示，與普遍認知相反，來自中東並危及能源輸送的衝擊，通常會導致全球債券孳息率上升而非下降。尤其是在當前這種貨幣寬鬆政策已被市場提前消化，現在看來不太可能實現的情況下，更是如此。(rc)