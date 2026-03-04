03/03/2026 15:35

【兩會在即】政協發言人劉結一：討論十五五規劃綱要草案是主要議程

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明3日北京專電》全國政協十四屆四次會議新聞發布會下午舉行，大會新聞發言人劉結一介紹，明天下午3時在人民大會堂開幕，3月11日上午閉幕，會期7天。主要議程是：聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告；列席十四屆全國人大四次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告，討論國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案；審議通過全國政協十四屆四次會議政治決議、關於常委會工作報告的決議、關於全國政協十四屆三次會議以來提案工作情況報告的決議、關於全國政協十四屆四次會議提案審查情況的報告。



大會期間，將舉行開幕會、閉幕會以及2次大會發言；在各委員駐地將分別舉行多次界別小組會議，部分界別還將舉行界別協商會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。



大會將舉辦3場「委員通道」採訪活動。各委員駐地都設立了採訪間，為中外記者朋友採訪提供服務。