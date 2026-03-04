03/03/2026 15:44

【兩會在即】劉結一：全國政協助力科學制定「十五五」規劃，提出提案480多件

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明3日北京專電》全國政協十四屆四次會議新聞發布會今天下午舉行，大會新聞發言人劉結一介紹，助力科學制定「十五五」規劃是全國政協2025年工作的重要任務。全國政協圍繞「十五五」時期經濟社會發展中的關鍵性決定性因素等，廣泛徵求委員意見建議，提出提案480餘件，報送信息200餘篇，開設《政協調研》「十五五」規劃建言專題向中共中央、國務院領導人專報55期，為制定「十五五」規劃提供重要參考。



他又表示，2025年全國政協履職盡責，重點做好這四個方面。一是把堅持黨的領導貫穿履職全過程各方面，把牢履職正確政治方向。二是聚焦推進中國式現代化協商議政，服務科學民主決策。三是以改革創新精神做好經常性工作，提高建言質量。四是推進履職能力建設，發揮專門協商機構效能。