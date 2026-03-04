03/03/2026 16:13

【兩會在即】劉結一：中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒變

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明3日北京專電》全國政協十四屆四次會議新聞發布會舉行。就如何看待當前經濟形勢，大會新聞發言人劉結一表示，過去一年，外部環境風高浪急，中國經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力。中國經濟從來都是在披荊斬棘中一路前行，雖然還面臨一些老問題、新挑戰，但基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。只要堅定信心、用好優勢、應對挑戰，就一定能不斷鞏固拓展穩中向好勢頭，推動中國經濟破浪前行、行穩致遠。



劉結一表示，2025年，全國政協認真貫徹落實中共中央決策部署，聚焦經濟社會發展重大理論和實踐問題深化研究，每季度舉辦宏觀經濟形勢分析座談會，研判經濟運行態勢，研究苗頭性、趨勢性問題，為有關部門把握形勢、制定政策提供咨詢。圍繞提升宏觀經濟治理效能、建設現代化產業體系、建設強大國內市場等重點熱點問題，精心組織視察考察和專題調研，為推動高質量發展謀實招、獻良策。