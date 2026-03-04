03/03/2026 16:39

【兩會在即】劉結一談大灣區：融合成效可圈可點，世界級城市群崛起

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明3日北京專電》全國政協十四屆四次會議新聞發布會在人民大會堂一層新聞發布廳舉行。大會新聞發言人劉結一稱，2025年，粵港澳三地同心同行，融合發展成效可圈可點。三地路相通、城相融、心相連，國際一流灣區和世界級城市群正加速崛起。



他指出，首次聯合舉辦第十五屆全運會，創新推出「一事三地、一策三地、一規三地」，呈現了一場彰顯制度優勢、凝聚團結力量、展示灣區特色的體育盛會；「粵車南下」政策落地，大灣區跨境交通邁入雙向直通新時代；廣深港與廣珠澳兩條科創走廊串聯起區域內最活躍的創新要素，深港穗集群創新指數躍居全球第一、珠澳集群連續兩年入圍全球百強；「長者醫療券大灣區試點計劃」實現大灣區內地九市全覆蓋，「港澳藥械通」指定醫療機構清單持續擴容，為港澳居民在內地生活發展保駕護航。