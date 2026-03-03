03/03/2026 12:30

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 伊朗關閉霍爾木茲海峽致航道受阻

▷ 中東至中國超級油輪日運費達42.4萬美元

▷ 中遠海能等航運股股價上漲 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社3日專訊》中東戰火未有平息跡象，伊朗宣布正式關閉霍爾木茲海峽，該海峽承擔全球約五分之一石油運輸，由於航運遇阻，中東至中國原油運費升至新高，推動一眾航運股連日造好，其中中遠海能(01138)今早再飆逾半成，東方海外(00316)及中遠海控(01919)分別升逾3%及近半成，若想博其進一步上升應如何部署？可揀買哪一隻？*中東至中國超級油輪日運費飆至42.4萬美元，惟難成交*外電消息，倫敦證券交易所集團(LSEG)的數據顯示，隨著美伊衝突升級，導致霍爾木茲海峽上的航運被迫中斷，從中東向中國運輸原油的超級油輪租船成本飆升至歷史新高，每日超過40萬美元。根據交易所數據，該行業基準航線的日費率已攀升至424000美元。上述費率適用於可裝載200萬桶原油的最大型油輪。從美國墨西哥灣沿岸至中國的油輪整航次租船成本也創下高於2100萬美元的紀錄。在油價上漲的同時，運費飆升成為這場衝突最直接的市場反應之一。中東的衝突自周六（2月28日）開始，並最終導致關鍵航道霍爾木茲海峽幾近對油輪關閉。該水道承擔著全球約五分之一的運油量，以及大致相同比例的液化天然氣運輸量。交易員正密切關注該水道接下來的局勢發展。Fearnley's Shipbrokers UK駐倫敦董事Halvor Ellefsen表示，儘管部分小型油輪暫時以高費率獲得租賃，但主導中東出口的超大型原油運輸船租船活動已出現停滯。在目前的價格水準下，市場幾乎找不到願意成交的買方或賣方，相關報價多半只是船舶經紀商對行情的推估，而非實際成交行情。*分析：地緣政治因素使運價或難有效回調，需求穩健供給減少*中信期貨首席分析師武嘉璐表示，地緣政治因素使得市場運價或難以有效回調。後續仍需關注以色列與伊朗之間的局勢緊張程度及持續性，以及霍爾木茲海峽是否能保持正常通行。武嘉璐分析，一方面，需求端總體穩健，長航線需求較好，原油漲價預期或推動進口需求前置，但需關注高油價對需求的反向抑制作用；另一方面，供應端除前期VLCC（超大型油輪）運力增速緩慢、船舶老化等中長周期因素外，短期被制裁油輪規模持續上行、儲油運力高位運行也邊際減少了市場供給。巨豐投顧高級投資顧問丁臻宇表示，地緣政治風險帶來的戰爭保險溢價與航線繞行，是本輪運價快速抬升的直接推手，而全球原油貿易流向重構，則是更深層的結構性變量。從數據來看，供給緊張並非短期現象。克拉克森發布的數據顯示，截至2025年底，在航VLCC中，有近20%船齡超過20年，而VLCC在手訂單佔船隊現有運力比重僅17.2%。與此同時，2026年至2027年VLCC有效運力增速預計僅為1%至2%，明顯低於需求3%至5%的增速。*新世紀期貨：地緣政治情緒短期主導市場，集運油運運價維持高位*除油運市場外，集運市場中東航線運價預計受局勢影響出現上漲。有機構人士、貨代人士者表示，受中東局勢影響，中東航線集運運價預計會出現上漲。與此同時，有消息稱胡塞武裝將重啟對紅海航道的襲擊。當地時間2月27日，航運巨頭馬士基公告稱，鑑於紅海區域運營環境存在不可預測限制，暫時調整ME11、MECL兩條中東航線的部分航次，繞道好望角。新世紀期貨研報分析，本次衝突對航運市場的影響呈現「油運最甚、集運次之、乾散貨相對緩沖」的格局，短期受地緣情緒推動運價暴漲，長期則取決於衝突持續時間與航線恢復情況。新世紀期貨提到，短期（1至3個月），地緣政治情緒主導市場，集運、油運運價維持高位，乾散貨受成本拖累小幅波動；長期（6個月以上），若衝突持續，紅海航線及霍爾木茲海峽將長期局部受限，航運成本中樞上移，但集運、油運將逐步回歸供需基本面，乾散貨受全球貿易萎縮影響較大。*大和：運費上漲利好航運公司股價，惟長期戰爭不利整體市場情緒*大和發表研究報告指，美國和以色列與伊朗之間的軍事行動已升級至戰爭級別，全球物流供應鏈進入新一輪的干擾，多間航運公司暫停受影響地區的服務。霍爾木茲海峽已關閉商業航運，原油油輪市場受到最大影響，據機構數據顯示，38%的海運油輪受到影響；貨櫃船營運商在紅海亦面臨武裝襲擊風險增加，當中，馬士基宣布將增加經好望角的改道航線，而非按原計劃擴大紅海服務；地中海航運則宣布暫停中東地區服務。赫伯羅特已對其波斯灣服務徵收每標準箱1500美元的戰爭風險附加費。大和認為，地緣政治緊張局勢升級可能延遲部分貨櫃航運公司恢復紅海服務的計劃。儘管美國總統特朗普表示預計伊朗衝突將在「四星期左右」結束，但事態升級可能在短期內推高需求，同時減少運力（船舶和飛機）。雖然運費上漲環境將利好航運公司（包括油輪、貨櫃船和散貨船營運商）的股價，但大和提醒，長期戰爭對整體市場情緒並不利好。*黃德几：霍爾木茲海峽短期通行機會低，中遠海能最受惠近10天線可吸*盈立證券研究部執行董事黃德几指，霍爾木茲海峽是全球20%能源包括石油及液化天然氣的咽喉運輸要道，現時真的被封閉，即時令期油大幅飆升，超級油輪運費亦重上10年高位。雖然美國及以色列這次對伊朗的軍事行動很精準，可說直搗黃龍，但與之前委內瑞拉有些不同，伊朗的警衛軍仍盡全力繼續反擊，中東很多國家都受襲，萬一攔截不到導彈恐出現重大傷亡。美國固然想速戰速決，但預期霍爾木茲海峽短期內航運安全性堪憂，完全可通過機會很低，而運費上漲，無論如何對目前行業內經營者一定屬正面，最多繞道走，中遠海能理論上最受惠，因公司主要就是運油及液化天然氣，相信事件也不會兩三星期就解決。黃德几續指，雖然東方海外及中遠海控業務有些不同，但若波斯灣航線受嚴重影響，集裝箱運輸也要繞道走，繞道當然要加運費，集裝箱航運公司也一定程度受惠。其實，一旦發生戰爭，金價升完，跟著會輪到航運股上升，現時正反映這個預期，但預料戰事難於短期解決，運價繼續維持高位機會大，當然航運股升了那麼多才高追，不能說完全無風險，但若要比較集裝箱及運油的公司，中遠海能可能更受惠，可用入市注碼控制風險，目前中遠海能股價仍處於長期上升通道，其實它於過去兩個月都在通道中運行，從沒跌穿過10天移動線，投資者若非過度進取，接近10天線可小注買入博其進一步上升，升至24、25元也不是沒有可能。部分航運股今早繼續造好，其中東方海外半日升3.33%收報158.4元，中遠海控升4.91%報16.25元，中遠海能升6.63%報21.86元，太平洋航運(02343)升0.57%報3.55元，中遠海發(02866)升6.67%報1.28元，惟招商局港口(00144)跌0.17%報17.2元，海豐國際(01308)跌1.17%報33.66元，中遠海運港口(01199)跌0.62%報6.4元，中國外運(00598)跌0.57%報5.23元。撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉