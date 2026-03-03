03/03/2026 09:27

【兩會在即】港區人大與政協赴京出席兩會，李慧琼指地緣政治風險增，香港要做好離岸人民幣中心角色

《經濟通通訊社3日專訊》全國兩會明天起在北京召開，行政長官李家超早上啟程前往北京，列席3月5日舉行的第十四屆全國人民代表大會第四次會議的開幕會，多名港區人大和政協亦啟程，準備出席全國兩會。



全國人大常委、立法會主席李慧琼表示，今年是「十五五」規劃開局之年，香港亦會制定首個自己的五年規劃，讓香港更好配合、融入和服務國家發展大局。她今年提出的議案，包括推動更多國債在香港發行，並將發行國債常態化。



她又提到，特別在現時國際局勢動盪、地緣政治風險愈來愈緊張，香港要繼續做好離岸人民幣中心的角色，吸引更多來自世界不同地方的資金。



全國人大代表、金融界立法會議員陳振英表示，除了「十五五」規劃剛要等，今年兩會亦將審議和討論《國家發展規劃法》、《生態環境法典》、《民族團結進步促進法》三條法案。他建議人民銀行和金管局增加香港的人民幣業務資金額度，由現在的2000億增加至2500億、甚至更多。



另外，全國政協委員、自由黨主席邵家輝表示，他今年的提案包括建議在香港成立平台透過香港將不同產業的「國家標準」帶到世界各地，例如對接RCEP和「一帶一路」國家的產業標準等。(bi)